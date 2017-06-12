Fransa Açık'ta 'Silahşörler Kupası' 10. kez Rafael Nadal'ın ellerinde yükseldi. Roland Garros'ta ilk şampiyonluğunu 2005 yılında yaşayan İspanyol tenisçi, finalde Stanislas Wawrinka'yı üç sette geçerek üç yıl aradan sonra Paris'te yeniden zirveye çıktı.

İlk setin ilk dört oyunundan sonra Rafael Nadal'ın dominasyonuna sahne olan final maçında olağanüstü bir tenis oynayan Rafael Nadal'ın bazı vuruşları finaldeki rakibi Wawrinka'dan bile alkış aldı. Finale gelene kadar rakiplerine set kaybetmeyen ve sadece 27 oyun bırakan Nadal, İsviçreli rakibine de aynı tarifeyi uyguladı. Wawrinka'yı 6-2, 6-3 ve 6-1'le geçen İspanyol oyuncu maç sonrası gözyaşlarını tutamadı.





Rafael Nadal, bir Grand Slam'de 10 kez şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi olarak tarihe geçerken, Roland Garros zaferi sonrası dünya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. İspanyol raket Fransa Açık'taki maç kaydını da 79-2'ye getirerek inanılması güç bir istatistiğe imza attı.

Final maçının ardından Philip Chatrier tribünlerinde Rafael Nadal için üç pankart açıldı. Efsane tenisçiye ödül töreninde 10. şampiyonluk anısına 'Silahşörler Kupası'nın replikası hediye edildi.

(Merthan Can)