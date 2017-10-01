Şangay Rolex Masters’ta ikinci tur, bugün oynanan 11 karşılaşma ile tamamlandı.
Dünya 1 Numarası Rafael Nadal ve iki numara Roger Federer’in de tur atlamayı
başardığı günde, Anderson ve Goffin elenen seribaşı raketler olarak dikkat
çekti.
Geçtiğimiz hafta Beijing’de şampiyon olarak turnuvaya gelen Rafael Nadal,
rakibine break puanı bile göstermediği maçta Donaldson’u 6-2 ve 6-1’lik
setlerle geçerek adını son 16 raket arasına yazdırdı.
Son olarak Laver Cup’ta izlediğimiz Roger Federer ise son dönemin formda
raketlerinden Schwartzman ile karşı karşıya geldi. Oynadığı son 13 maçın 9’unu
kazanmayı başaran Arjantinli raket karşısında ilk sette zorlanan Federer, 7-6
ve 6-4’lük sonuçlarla kazanan taraf oldu.
Shenzhen ve Tokyo’yu kazanmayı başaran ve çifte şampiyon olarak turnuvayı açan
David Goffin, Fransız raket Simon karşısında varlık gösteremedi. İlk seti tie
break’le kaybeden Belçikalı, ikinci seti de 6-3’le rakibine kaptırınca
elenmekten kurtulamadı. Günün sürpriz yaşayan bir diğer favorisi ise Kevin
Anderson oldu. Son Amerika Açık finalisti Anderson, Jan Lennard Struff’a iki
tie break sonunda boyun eğdi.
Şangay Rolex Masters’a yarın oynanacak son 16 turu ile devam edilecek.
Querrey-Dimitrov
Del Potro-Zverev
Struff-Vinolas
Cilic-Johnson
Simon-Gasquet
Troicki-Isner
Nadal-Fognini
Dolgopolov-Federer
(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)