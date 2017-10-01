Şangay Rolex Masters’ta ikinci tur, bugün oynanan 11 karşılaşma ile tamamlandı. Dünya 1 Numarası Rafael Nadal ve iki numara Roger Federer’in de tur atlamayı başardığı günde, Anderson ve Goffin elenen seribaşı raketler olarak dikkat çekti.



Geçtiğimiz hafta Beijing’de şampiyon olarak turnuvaya gelen Rafael Nadal, rakibine break puanı bile göstermediği maçta Donaldson’u 6-2 ve 6-1’lik setlerle geçerek adını son 16 raket arasına yazdırdı.



Son olarak Laver Cup’ta izlediğimiz Roger Federer ise son dönemin formda raketlerinden Schwartzman ile karşı karşıya geldi. Oynadığı son 13 maçın 9’unu kazanmayı başaran Arjantinli raket karşısında ilk sette zorlanan Federer, 7-6 ve 6-4’lük sonuçlarla kazanan taraf oldu.



Shenzhen ve Tokyo’yu kazanmayı başaran ve çifte şampiyon olarak turnuvayı açan David Goffin, Fransız raket Simon karşısında varlık gösteremedi. İlk seti tie break’le kaybeden Belçikalı, ikinci seti de 6-3’le rakibine kaptırınca elenmekten kurtulamadı. Günün sürpriz yaşayan bir diğer favorisi ise Kevin Anderson oldu. Son Amerika Açık finalisti Anderson, Jan Lennard Struff’a iki tie break sonunda boyun eğdi.



Şangay Rolex Masters’a yarın oynanacak son 16 turu ile devam edilecek.



Querrey-Dimitrov

Del Potro-Zverev

Struff-Vinolas

Cilic-Johnson

Simon-Gasquet

Troicki-Isner

Nadal-Fognini

Dolgopolov-Federer



(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)