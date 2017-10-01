Rakuten Open’da yarı final günü tamamlandı. Turnuvanın 1 numarası ve yarı finale gelene kadar rakiplerine set kaybetmeyen Marin Cilic, ilk seti hanesine yazdırmasına rağmen Mannarino’nun geri dönüşüne engel olamadı ve Tokyo’ya veda etti.



Oynadığı son 16 maçta 14 kez korttan galip ayrılan ve kazandığı 14 maçta rakiplerine sadece dört set kaybeden son Wimbledon finalisti Marin Cilic, 7-6 4-6 0-6’lık setlerle turnuvadan elendi. Bu galibiyetle, Adrian Mannarino, Marin Cilic karşısında ilk galibiyetini elde etti.



Günün bir diğer yarı final mücadelesinde David Goffin ile Diego Schwartzman karşı karşıya geldi. Yarı finale gelene dek rakiplerine set kaptırmayan Arjantinli Schwartzman, Belçikalı Dünya 11 numarası Goffin karşısında set kazanamadan Rakuten Open’a veda etti.



Bir kez Goffin ve bir kez Schwartzman olmak üzere sadece iki kez servis kırılabilen karşılaşmada, iki tie break’i de hanesine yazdıran Goffin, Chengdu şampiyonluğunun ardından Tokyo’da da adını finale yazdırdı. Belçikalı raket, bu galibiyetle kazanma serisini sekiz maça çıkarırken, son 12 maçın 11’inden galip ayrılmış oldu.



Rakuten Open finalinde karşı karşıya gelecek olan David Goffin ve Adrian Mannarino, bugüne dek iki kez karşı karşıya geldiler ve bu iki karşılaşmadan da Belçikalı raket galip ayrıldı.



(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)



