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Foto-Galeri TEB Kültürpark Cup ITF 60K Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası

TEB Kültürpark Cup ITF 60K Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası

TEB Kültürpark Cup'ın finalinde 8 numaralı seribaşı Japon Eri Hozumi’yi 6-1 ve 6-0’lık setlerle mağlup eden Mihaela Buzarnescu, İzmir'de mutlu sona ulaştı. Macaristan'daki 60 bin dolarlık turnuvayı kazanarak İzmir'e gelen Rumen raket böylece iki hafta içinde ikinci zaferine uzandı.

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Rumen raket Mihaela Buzarnescu, şampiyonluk kupasını İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu’dan aldı.

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