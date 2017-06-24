Foto-Galeri TEB Kültürpark Cup ITF 60K Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası TEB Kültürpark Cup ITF 60K Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası

TEB Kültürpark Cup ITF 60K Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası

TEB Kültürpark Cup'ın finalinde 8 numaralı seribaşı Japon Eri Hozumi’yi 6-1 ve 6-0’lık setlerle mağlup eden Mihaela Buzarnescu, İzmir'de mutlu sona ulaştı. Macaristan'daki 60 bin dolarlık turnuvayı kazanarak İzmir'e gelen Rumen raket böylece iki hafta içinde ikinci zaferine uzandı.

24 Haziran 2017